Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Добровольцы с Северного Кавказа – участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1992 гг.. выступили с заявлениями по поводу недавних событий в столице Грузии – Тбилиси. В них говорится:

Война это в первую очередь, невинно пролитая кровь, и лишь потом средство решения политических проблем! Тем, кто призывает к войне, мы проведем небольшой урок истории.

В 1992 году хунта Шеварднадзе, утопив в крови проспект Руставели в Тбилиси, изгнала законно избранного первого Президента Грузии, потом пролила море невинной крови своего мингрельского народа и только после этого приступила к своим кровавым действиям в Южной Осетии в Абхазии.

Итог всего этого был заведомо очевиден. Причем в 1992 году Абхазия даже не ставила вопрос о выходе из состава Грузии – тогда абхазы предлагали подписать договор, регламентировавший совместную будущую жизнь. Но, такие же, как и вы, неспособные к переговорам незаконные грузинские власти пошли войной на Абхазию.

В 2008 году, уже другой грузинский руководитель совершил такие же неадекватные действия и, благодаря доброй воле российского руководства, Грузия не была ликвидирована как государство. Кстати и в 1993 году, в составе Абхазской Армии, мы пошли на Тбилиси, тогда нас развернул назад Владислав Ардзинба и только благодаря его авторитету мы не пошли вперед.

Мы никогда не воевали с грузинским народом, мы воевали с грузинскими фашистами. Обращаемся к братскому грузинскому народу – остановите, пожалуйста, своих неофашистов, от неразумных действий. Мы победители, мы против войны, потому, что мы умеем и можем воевать, но мы не хотим проливать кровь даже врагов. Надеемся на благоразумие и на то, что небольшой экскурс в историю, поможет предупредить начало конца Грузии как отдельного государства».

Председатель правления Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Тимур Шорданов. Нальчик».

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На улицах и площадях Тбилиси стали снова звучать призывы об организации новых военных походов против Южной Осетии и Абхазии. Мы ветераны-добровольцы Отечественной войны Народа Абхазии обращаемся к миролюбивому грузинскому народу, в 1992 и 1993 годах мы воевали не с грузинским народом, а с бандами мародеров и убийц, которые перед этим утопили в крови саму Грузию.

Напоминаем тем, у кого короткая память, что если в девяностые годы прошлого века Абхазия без поддержки смогла отбить войска Госсовета Грузии, то в начале 21 века уже с полной поддержкой Российской Федерации народ Абхазии решит любую военную проблему.

Развязывание войны противоречит не только национальным интересам Абхазии и Южной Осетии, но и самой Грузии.

Выражаем надежду на победу здравых, миролюбивых сил в Грузии».

Председатель Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания Игорь Кокоев. Владикавказ».