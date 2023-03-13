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Абхазия Информ

ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:05
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ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. В Нижнем Новгороде прошли Международные соревнования по дзюдо, среди юношей, посвященные Дню Защитника Отечества «Мы будем Родине служить». В турнире приняли участие более 400 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Армении, Республики Адыгея, Ингушетии, Чеченской Республики, Абхазии и др. Команду г. Сухум представляли спортсмены секции дзюдо Управления по делам молодежи и спорта.

По результатам турнира Авидзба Александр завоевал 2-е место в весовой категории свыше 90 кг.

По словам тренера Саида Адлейба, «наша команда выступила на очень высоком уровне».

«Спортсмены Челикян Арсен, Сеферян Самвел, Хондзия Матвей уступили в упорных утешительных схватках в полуфинале. Спортсмен Гогохия Лука из-за серьёзных травм, полученных в упорной схватке, был снят с соревнований главным врачем турнира», – сообщил Адлейба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:10

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