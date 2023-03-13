ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. В Нижнем Новгороде прошли Международные соревнования по дзюдо, среди юношей, посвященные Дню Защитника Отечества «Мы будем Родине служить». В турнире приняли участие более 400 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Армении, Республики Адыгея, Ингушетии, Чеченской Республики, Абхазии и др. Команду г. Сухум представляли спортсмены секции дзюдо Управления по делам молодежи и спорта.