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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:11
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БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию министерства культуры Чечни, прибывшую в Абхазию.

«Приветствую вас, дорогие гости, в Республике Абхазия. Символично, что Дни культуры Чеченской Республики проходят в 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Мы высоко ценим вклад чеченских добровольцев, стоявших плечом к плечу с нашими защитниками Родины. Проведение Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии – знаковое событие для нас и дает возможность познакомиться с культурой и искусством Чеченской Республики. Уверен, что наши братские отношения будут укрепляться и развиваться», – отметил Бадра Гунба.

«Перед нами была поставлена задача министром культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой – наладить дружеский контакт, показать свою культуру, обычаи, традиции, рассказать о своих методах работы, обменяться опытом с коллегами. Теперь у нас в этой республике есть друзья и коллеги, с которыми мы будем плотно сотрудничать. Визит в Абхазию позволит Чеченской Республике выйти на новый уровень перспективных и долгосрочных отношений. Абхазия нам понравилась, встретили нас радушно, народ очень дружелюбный», – подчеркнула первый замминистра культуры Чечни Марет Байсарова.

Гости преподнесли в  подарок вице-президенту папаху и бурку.

Отметим, что Дни культуры Чеченской Республики в Республике Абхазия стартуют сегодня в Государственном русском театре драмы им.Ф.Искандера.

Второй и третий дни программы включают в себя концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова и концерт Государственного академического ансамбля танца «Вайнах».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:21

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