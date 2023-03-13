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Абхазия Информ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:22
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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы проведет в Нижнем Новгороде круглый стол по обмену опытом работы с соотечественниками за рубежом на уровне регионов России. Мероприятие пройдет 15 ноября.

В круглом столе примут участие представители Россотрудничества, Дома русского зарубежья, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, а также органов исполнительной власти и организаций 11 субъектов РФ.

Соотечественники из Абхазии, Бельгии, Беларуси, Испании, Кыргызстана, Казахстана, Катара, Латвии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Турции, Эстонии и Южной Осетии присоединятся к обсуждению актуальных вопросов поддержки соотечественников в очном и дистанционных форматах.

Организаторами выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Департамент внешних связей Нижегородской области.

Начало онлайн-трансляции 15 марта в 10:00 по московскому времени.

Об этом сообщает сайт Дома Москвы в Сухуме.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:26

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