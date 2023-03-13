В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы проведет в Нижнем Новгороде круглый стол по обмену опытом работы с соотечественниками за рубежом на уровне регионов России. Мероприятие пройдет 15 ноября.
В круглом столе примут участие представители Россотрудничества, Дома русского зарубежья, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, а также органов исполнительной власти и организаций 11 субъектов РФ.
Соотечественники из Абхазии, Бельгии, Беларуси, Испании, Кыргызстана, Казахстана, Катара, Латвии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Турции, Эстонии и Южной Осетии присоединятся к обсуждению актуальных вопросов поддержки соотечественников в очном и дистанционных форматах.
Организаторами выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Департамент внешних связей Нижегородской области.
Начало онлайн-трансляции 15 марта в 10:00 по московскому времени.
Об этом сообщает сайт Дома Москвы в Сухуме.
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