В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы проведет в Нижнем Новгороде круглый стол по обмену опытом работы с соотечественниками за рубежом на уровне регионов России. Мероприятие пройдет 15 ноября.

В круглом столе примут участие представители Россотрудничества, Дома русского зарубежья, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, а также органов исполнительной власти и организаций 11 субъектов РФ.