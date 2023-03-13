ШКОЛЬНИЦА ИЗ АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД: НАША ИСТОРИЯ, НАША ПАМЯТЬ»

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Ученица 8-го класса Гячрыпшской средней школы Абхазии Арина Оанян заняла первое место в Международном историческом конкурсе «Великий Сталинград: наша история, наша память». Участие в конкурсе приняли 267 молодых российских соотечественников в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в 35 странах мира. Они проходили квиз по истории Великой Отечественной войны, отвечали на вопросы о героической обороне Сталинграда и записывали видеорассказы, посвященные роли Сталинградской битвы в достижении Великой Победы.