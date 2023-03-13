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Абхазия Информ

ШКОЛЬНИЦА ИЗ АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД: НАША ИСТОРИЯ, НАША ПАМЯТЬ»

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:26
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ШКОЛЬНИЦА ИЗ АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД: НАША ИСТОРИЯ, НАША ПАМЯТЬ»

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Ученица 8-го класса Гячрыпшской средней школы Абхазии Арина Оанян заняла первое место в Международном историческом конкурсе «Великий Сталинград: наша история, наша память». Участие в конкурсе приняли 267 молодых российских соотечественников в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в 35 странах мира. Они проходили квиз по истории Великой Отечественной войны, отвечали на вопросы о героической обороне Сталинграда и записывали видеорассказы, посвященные роли Сталинградской битвы в достижении Великой Победы.

30 молодых соотечественников из 30 стран, получившие наивысшие баллы, получат возможность вместе с сопровождающими посетить Москву и Волгоград с 4 по 13 мая.

Организаторами конкурса выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника, Комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Центр международного сотрудничества Волгоградской области, комиссии по делам молодежи при Всемирном координационном совете российских соотечественников, ВОД «Волонтеры Победы».

Об этом сообщает сайт Дома Москвы в Сухуме.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:29

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