 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ САИДА ХАРАЗИЯ

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ САИДА ХАРАЗИЯ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гулрыпшского района нового главу Саида Харазия. Указ о назначении зачитал руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Аслан Бжания поблагодарил предыдущего руководителя Аслана Барателия и выразил надежду на положительные результаты в деятельности нового руководства.

«Любое кадровое решение должно приносить положительный результат. Я, как глава государства, рассчитываю, что труд Саида Харазия пойдет на благо жителей Гулрыпшского района». Главное – не забывать про сохранение межнационального мира, потому что здесь бок о бок трудятся разные национальности, в этом и заключается уникальность Гулрыпшского района», – сказал президент.

Аслан Бжания подчеркнул сложность нынешнего времени, отметив специальную военную операцию России на Украине и желание Грузии открыть второй фронт.

«Нам нужно как никогда сплотиться во имя сохранения мира и стабильности», – призвал глава государства.

В свою очередь, Саид Харазия поблагодарил президента за высокое доверие.

«Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна», – сказал он.

Об этом сообщает сайт президента.

Харазия Саид Геннадиевич родился 31 января 1974 г. в г. Сухум.

В 1991 г. окончил среднюю школу № 10 в г. Сухум.

В 1997 г. окончил экономический факультет Абхазского Госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 1992-1993 гг.. – участник Отечественной войны народа Абхазии.

В 2001-м и 2008 годах принимал активное участие в боевых операциях по освобождению Кодорского ущелья.

2003-2007 гг.. – учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в г. Москва. Присвоена степень бакалавра теологии.

1993-1996 гг.. – работал на различных должностях в Гулрыпшском районе. 1996-1999 гг.. – заместитель директора Драндской чайной фабрики.

2000-2005 гг.. – заместитель директора агрофирмы «Кавказ».

2005-2012 гг. – директор сельхозпредприятия ООО «София».

В 2016 г. окончил агро-инженерный факультет АГУ.

2012-2022 гг. – депутат Парламента V и VI созывов.

Женат, отец пятерых детей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.