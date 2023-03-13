ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ САИДА ХАРАЗИЯ
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гулрыпшского района нового главу Саида Харазия. Указ о назначении зачитал руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
Аслан Бжания поблагодарил предыдущего руководителя Аслана Барателия и выразил надежду на положительные результаты в деятельности нового руководства.
«Любое кадровое решение должно приносить положительный результат. Я, как глава государства, рассчитываю, что труд Саида Харазия пойдет на благо жителей Гулрыпшского района». Главное – не забывать про сохранение межнационального мира, потому что здесь бок о бок трудятся разные национальности, в этом и заключается уникальность Гулрыпшского района», – сказал президент.
Аслан Бжания подчеркнул сложность нынешнего времени, отметив специальную военную операцию России на Украине и желание Грузии открыть второй фронт.
«Нам нужно как никогда сплотиться во имя сохранения мира и стабильности», – призвал глава государства.
В свою очередь, Саид Харазия поблагодарил президента за высокое доверие.
«Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна», – сказал он.
Об этом сообщает сайт президента.
Харазия Саид Геннадиевич родился 31 января 1974 г. в г. Сухум.
В 1991 г. окончил среднюю школу № 10 в г. Сухум.
В 1997 г. окончил экономический факультет Абхазского Госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 1992-1993 гг.. – участник Отечественной войны народа Абхазии.
В 2001-м и 2008 годах принимал активное участие в боевых операциях по освобождению Кодорского ущелья.
2003-2007 гг.. – учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в г. Москва. Присвоена степень бакалавра теологии.
1993-1996 гг.. – работал на различных должностях в Гулрыпшском районе. 1996-1999 гг.. – заместитель директора Драндской чайной фабрики.
2000-2005 гг.. – заместитель директора агрофирмы «Кавказ».
2005-2012 гг. – директор сельхозпредприятия ООО «София».
В 2016 г. окончил агро-инженерный факультет АГУ.
2012-2022 гг. – депутат Парламента V и VI созывов.
Женат, отец пятерых детей.
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