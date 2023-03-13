ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ САИДА ХАРАЗИЯ

Аслан Бжания поблагодарил предыдущего руководителя Аслана Барателия и выразил надежду на положительные результаты в деятельности нового руководства.

«Любое кадровое решение должно приносить положительный результат. Я, как глава государства, рассчитываю, что труд Саида Харазия пойдет на благо жителей Гулрыпшского района». Главное – не забывать про сохранение межнационального мира, потому что здесь бок о бок трудятся разные национальности, в этом и заключается уникальность Гулрыпшского района», – сказал президент.

Аслан Бжания подчеркнул сложность нынешнего времени, отметив специальную военную операцию России на Украине и желание Грузии открыть второй фронт.

«Нам нужно как никогда сплотиться во имя сохранения мира и стабильности», – призвал глава государства.

В свою очередь, Саид Харазия поблагодарил президента за высокое доверие.

«Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна», – сказал он.

Об этом сообщает сайт президента.

Харазия Саид Геннадиевич родился 31 января 1974 г. в г. Сухум.

В 1991 г. окончил среднюю школу № 10 в г. Сухум.

В 1997 г. окончил экономический факультет Абхазского Госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 1992-1993 гг.. – участник Отечественной войны народа Абхазии.

В 2001-м и 2008 годах принимал активное участие в боевых операциях по освобождению Кодорского ущелья.

2003-2007 гг.. – учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в г. Москва. Присвоена степень бакалавра теологии.

1993-1996 гг.. – работал на различных должностях в Гулрыпшском районе. 1996-1999 гг.. – заместитель директора Драндской чайной фабрики.

2000-2005 гг.. – заместитель директора агрофирмы «Кавказ».

2005-2012 гг. – директор сельхозпредприятия ООО «София».

В 2016 г. окончил агро-инженерный факультет АГУ.

2012-2022 гг. – депутат Парламента V и VI созывов.

Женат, отец пятерых детей.