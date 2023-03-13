ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочей поездкой Галский район. В ходе поездки глава государства заслушал доклад министра обороны о ходе реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава и провел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы.