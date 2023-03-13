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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:43
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочей поездкой Галский район. В ходе поездки глава государства заслушал доклад министра обороны о ходе реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава и провел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы.

В инспекционной поездке также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:48

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