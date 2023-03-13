ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочей поездкой Галский район. В ходе поездки глава государства заслушал доклад министра обороны о ходе реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава и провел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы.
В инспекционной поездке также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Об этом сообщает сайт президента.
Последнее от Super User
- НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ МЕТАДОН
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
- ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ САИДА ХАРАЗИЯ
- ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
- ШКОЛЬНИЦА ИЗ АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД: НАША ИСТОРИЯ, НАША ПАМЯТЬ»