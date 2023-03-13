НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере вменяется жителю столицы Чанба Диме Индиковичу 1981 г.р.. Он был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г. Сухум по ул. Адлейба сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум.

В ходе личного досмотра у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции обнаружен и изъят заизолированный красной лентой сверток, при вскрытии которого были обнаружены еще два свёртка с расфасованным в маленькие свёртки веществом светлого цвета внутри.

Все обнаруженное было направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где и была установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон» массой порядка 5 грамм, что является особо крупным размером.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Чанба по ч.3 ст.223 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД абхазии.