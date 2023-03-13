 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Понедельник, 13 марта 2023 21:48
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере вменяется жителю столицы Чанба Диме Индиковичу 1981 г.р.. Он был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г. Сухум по ул. Адлейба сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум.

В ходе личного досмотра у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции обнаружен и изъят заизолированный красной лентой сверток, при вскрытии которого были обнаружены еще два свёртка с расфасованным в маленькие свёртки веществом светлого цвета внутри.

Все обнаруженное было направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где и была установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон» массой порядка 5 грамм, что является особо крупным размером.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Чанба по ч.3 ст.223 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 21:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАЛСКИЙ РАЙОН НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ МЕТАДОН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.