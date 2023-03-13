НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ МЕТАДОН
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с сотрудниками уголовного розыска линейного отдела милиции ж/д ст. Гагра, в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «Импорт», после прохождения паспортного контроля был задержан гражданин Абхазии.
В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято четыре заизолированных свертка с порошкообразным веществом.
Согласно справе ЭКЦ МВД РА от 10.03.2023 года изъятое у гражданина вещество является наркотическим средством «метадон» общим весом 4,556 г.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.
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