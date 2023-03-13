БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ СИГАРЕТ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК в городе Сухуме, в ходе реализации оперативной информации, было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии. В результате досмотра багажного отделения обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве 90 тыс. штук.
В тот же день должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА в городе Сухум в ходе реализации оперативной информации, было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданкой Абхазии. В результате досмотра багажного отделения была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве 20 тыс. штук.
Все материалы по данным таможенным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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