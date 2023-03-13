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Абхазия Информ

ЦВЕТОЧНАЯ КОНТРАБАНДА

Новости Понедельник, 13 марта 2023 22:05
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ЦВЕТОЧНАЯ КОНТРАБАНДА

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Традиционно, в преддверии Международного женского дня, на территории Республики Абхазия увеличился объем ввозимой цветочной продукции. Срезы цветов и горшечные растения относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, так как имеют большую вероятность быть переносчиками карантинных организмов.

В связи с этим, должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК с 6 по 9 марта 2023 года в городе Сухум, проводились оперативно-профилактические мероприятия в ходе которых были подвергнут таможенной проверке ряд торговых объектов, где были обнаружены цветы в количестве 1986 единиц на общую стоимость 212 260 рублей, раннее ввезенные на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.

Таможенной проверке подверглись и цветочные торговые объекты в Гагре, где сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК были обнаружены в одном из торговых объектов цветы в количестве 290 единиц на общую стоимость 31 891 рубль, раннее ввезенные на таможенную территорию РА с нарушением таможенных правил.  
 
Все материалы по данным таможенным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 22:07

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