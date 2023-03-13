27 МАРТА ПРОЙДЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание членов Общественной палаты, утвержденных президентом Республики Абхазия А. Бжания и представителей органов местного самоуправления, избранных в состав Общественной палаты 10 марта 2023 г.

На заседании обсуждались вопросы формирования нового состава Общественной палаты. Согласно пункту 6 статьи 8 Закона «Об Общественной палате» с целью приема в члены Общественной палаты процедурой конкурсного отбора 11 представителей политических партий и общественных организаций, членами Общественной палаты был определен срок подачи ходатайств и назначена дата проведения конкурсного отбора.

Срок подачи ходатайств – с 13 по 24 марта 2023 г.

Дата проведения конкурсного отбора – 27 марта 2023 г.