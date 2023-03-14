НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» ПРОШЕЛ В ДОМЕ МОСКВЫ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Национальный этап масштабного Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл во вторник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие было организовано Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с Министерством просвещения Абхазии и МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.

В конкурсе приняли участие 38 школьников из разных районов Абхазии. В репертуаре чтецов были проза и отрывки из произведений русских классиков.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» – крупнейший проект по поддержке чтения в мире. Организатор конкурса – фонд «Живая классика», проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации, «Норникель», Россотрудничество, Минцифры России, МДЦ «Артек».

Выступления чтецов на Национальном этапе конкурса оценивали члены компетентного жюри в лице председателя Воуба Илоны (главный специалист Министерства просвещения Республики Абхазия); Гунба Земфиры (методист Управления образования Администрации г. Сухум) и Прусенковой Виктории (заведующая библиотекой школы №3 г. Сухум).

Традиционно на Национальном этапе конкурса выбирают трех победителей. В этом году жюри было тяжело оценивать ребят. Юные чтецы очень старались, хорошо подготовились и проработали свою технику речи, поэтому жюри было решено добавить номинации, и присудить их 10 участникам с учетом районов Республики Абхазия.

Победители конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся Абхазии:

Цейба Кристина – ученица 6 кл., школы г. Новый Афон;

Малакян Даниил – ученик 7 кл., школа №2, г. Сухум;

Кишмария Саба – ученица 11 кл., школа №1 с. Хиацха (Галский район).

Победители «Живой классики» в Республике Абхазия прошли все этапы конкурса чтецов – от выступления в школе, районе до победы на Национальном этапе, и получили возможность побороться за звание победителя Международного этапа, который пройдет в «Артеке».