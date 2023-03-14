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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:24
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура сделала заявление на принятое ею решение в отношении должностных лиц Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации и Государственного управления по землепользованию и кадастру. В документе говорится:

 

«В связи с критическими высказываниями политических деятелей, руководителей общественных организации в средствах массовой информации на решение следственного управления Генеральной прокуратуры РА в отношении должностных лиц при подготовке и подписании «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта «Пицунда» на территории Республики Абхазия и порядке его использования», Генеральная прокуратура Республики Абхазия разъясняет:

Уголовное законодательство Республики Абхазия предусматривает совершение преступления с умышленной формой вины либо по неосторожности. Такие стадии преступления как приготовление и покушение возможны только при совершении умышленных преступлений.

Рассмотренный при проведении вышеуказанной проверки в действиях должностных лиц Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации и Государственного управления РА по землепользованию и кадастру состав халатности является одним из видов должностных преступлений, совершаемых только с неосторожной формой вины, что исключает возможность покушения на данный состав преступления.

Халатность может быть совершена как способом неисполнения, так и ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, обязательным признаком является наступление общественно-опасных последствий и наличие причинной связи между ненадлежащим поведением по службе должностного лица и наступившими последствиями.

В соответствии со статьями 7.1., 8.1. и 8.7. Положения «О порядке заключения двусторонних международных договоров Республики Абхазия», утвержденного Указом Президента Республики Абхазия за №260 от 06/10/2021г., – международный договор вступает в силу для Республики Абхазия после выражения согласия государства на обязательность для него такого международного договора в предусмотренные в нем порядке и сроки. Формами выражения согласия Республики Абхазия на обязательность для нее двустороннего договора является – ратификация.

Международные договоры ратифицирует Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Ратификация международных договоров осуществляется в форме Закона, который направляется в соответствии с Конституцией Республики Абхазия Президенту Республики Абхазия для подписания и опубликования. 

Ввиду того, что Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования от 19/01/2022г. до настоящего времени не ратифицировано Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Закон о ратификации не подписан Президентом РА, в результате допущенной должностными лицами государственных органов РА при подготовке и подписании указанного Соглашения халатности не наступили последствия в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:28

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