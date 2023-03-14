 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:19
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. В Казани подписано соглашение о побратимстве между столицей Республики Татарстан Российской Федерации и городом Сухум, столицей Республики Абхазия. Подписи под документом поставили глава Администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.

Сухум и Казань пришли к соглашению о развитии и укреплении экономических связей между двумя городами. Столицы Абхазии и Татарстана договорились содействовать взаимодействию организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности.

Стороны будут содействовать развитию и укреплению сотрудничества в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта.

Стороны также будут развивать сотрудничество в области промышленности и строительства, развития предпринимательства и туризма, в сфере внедрения современных информационных технологий, а также осуществлять сотрудничество и обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛОСЬ В РУСДРАМЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.