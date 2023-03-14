СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. В Казани подписано соглашение о побратимстве между столицей Республики Татарстан Российской Федерации и городом Сухум, столицей Республики Абхазия. Подписи под документом поставили глава Администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.

Сухум и Казань пришли к соглашению о развитии и укреплении экономических связей между двумя городами. Столицы Абхазии и Татарстана договорились содействовать взаимодействию организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности.

Стороны будут содействовать развитию и укреплению сотрудничества в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта.

Стороны также будут развивать сотрудничество в области промышленности и строительства, развития предпринимательства и туризма, в сфере внедрения современных информационных технологий, а также осуществлять сотрудничество и обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает сайт столицы.