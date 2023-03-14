 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛОСЬ В РУСДРАМЕ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛОСЬ В РУСДРАМЕ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Государственный русский драматический театр им. М. Лермонтова открыл Дни культуры Чеченской Республики в Республике Абхазия спектаклем «Бэла» по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Постановка представлена абхазскому зрителю впервые.

Со сцены зрителям зачитали поздравительные адреса президента Абхазии Аслана Бжания и главы Чечни Рамзана Кадырова, а также министра культуры Чечни Айшат Кадыровой.

Глава Минкульта Абхазии Даур Кове также поздравил всех присутствующих с началом Дней чеченской культуры.

«У нас сегодня и на протяжении нескольких дней будет возможность насладиться прекрасным творчеством, который представят нам коллективы нашей братской Чеченской Республики. Я уверен, что все эти дни, находясь на спектаклях и на концертах мы будем получать огромное удовольствие», – сказал Кове.

«Мы с большой радостью принимаем наших чеченских друзей в Абхазии. Это уникальная возможность для абхазского зрителя познакомиться с достижениями исполнительского искусства нашей братской Чеченской Республики. Несмотря на то, что сегодня плохая погода, я уверен, что тепло сердец и тепло дружбы всех зрителей согреет наших гостей. Мы очень надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться, укрепляться и развиваться», – сказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.