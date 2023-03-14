ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛОСЬ В РУСДРАМЕ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Государственный русский драматический театр им. М. Лермонтова открыл Дни культуры Чеченской Республики в Республике Абхазия спектаклем «Бэла» по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Постановка представлена абхазскому зрителю впервые.

Со сцены зрителям зачитали поздравительные адреса президента Абхазии Аслана Бжания и главы Чечни Рамзана Кадырова, а также министра культуры Чечни Айшат Кадыровой.

Глава Минкульта Абхазии Даур Кове также поздравил всех присутствующих с началом Дней чеченской культуры.

«У нас сегодня и на протяжении нескольких дней будет возможность насладиться прекрасным творчеством, который представят нам коллективы нашей братской Чеченской Республики. Я уверен, что все эти дни, находясь на спектаклях и на концертах мы будем получать огромное удовольствие», – сказал Кове.

«Мы с большой радостью принимаем наших чеченских друзей в Абхазии. Это уникальная возможность для абхазского зрителя познакомиться с достижениями исполнительского искусства нашей братской Чеченской Республики. Несмотря на то, что сегодня плохая погода, я уверен, что тепло сердец и тепло дружбы всех зрителей согреет наших гостей. Мы очень надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться, укрепляться и развиваться», – сказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.