ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба, заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Гагрского района Астамур Цишба, заслуженный тренер Республики Абхазия и Российской Федерации, главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе, председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Гудаутского района Джарназ Бения и меценат Алексей Андронов.



«От лица Госкомитета по делам молодежи и спорту поздравляю вас с открытием чемпионата и первенства Абхазии по вольной борьбе. Желаем вам удачи, проявить себя с хорошей стороны на радость нам всем», – сказал Тарас Хагба.



В весовой категории до 35 кг первое место занял Руслан Яйлян (Цандрыпш), второе место у Эрика Папазяна (Цандрыпш), третьи места заняли Данат Партанадзе (Аацы) и Ираклий Лежава (Гал).



В весовой категории до 38 кг победителем стал Дамей Кархалава (Ткуарчал), второе – Нестор Арлан (Сухум), третьи – Сандро Жиба (Сухум) и Леонардо Агрба (Гудаута).



В весовой категории до 41 кг первое место занял Богдан Дзидзария (Пицунда), второе – Писирхан Максудов (Сухум), третьи – Игорь Паразия (Цандрыпш) и Владислав Барциц (Гагра).



В весовой категории до 44 кг первое место занял Данил Допуа (Сухум), второе – Ахмат Киртбая (Гудаута), третьи – Донат Квициния (Сухум) и Самир Харчилава (Ткуарчал).



В весовой категории до 48 кг первое место занял Никита Лежия (Сухум), второе – Денис Джопуа (Сухум), третьи – Анри Абухба (Сухум) и Даниил Джугелия (Гудаута).



В весовой категории до 52 кг первое место занял Астан Адлейба (Сухум), второе – Максим Адлейба (Сухум), третьи – Андрей Календжян (Цандрыпш) и Даур Джопуа (Очамчыра).



В весовой категории до 57 кг первое место занял Азамат Лазба (Гудаута), второе – Баграт Сакания (Сухум), третьи – Бека Джобава (Гал) и Нодар Агрба (Цандрыпш).



В весовой категории до 62 кг первое место занял Даниил Пилия (Гудаута), второе – Данил Басария (Сухум), третьи – Арноу Айба (Сухум) и Рати Абролов (Гал).



В весовой категории до 68 кг первое место занял Леон Малия (Гудаута), второе – Леонид Аристава (Сухум), третье – Давид Пилия.



В весовой категории до 75 кг победителем стал Сандро Жиба (Пицунда), второе – Рауль Кобалия (Гал), третье – Герман Дарошко (Цандрыпш).



По словам главного судьи чемпионата Адама Цвейба соревнования проводили для формирования сборной Абхазии для участия в первенстве России.