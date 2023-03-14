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Абхазия Информ

БАТАЛ ЧЕЖИЯ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТИТУЛА ЧЕМПИОНА РОССИИ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:06
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БАТАЛ ЧЕЖИЯ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТИТУЛА ЧЕМПИОНА РОССИИ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России во втором среднем весе в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией «Boxing super series» 13 марта в Москве. Соперником Батала Чежия был мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев.

Обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс», обладатель серебряного пояса чемпиона России Батал Чежия одержал победу над своим соперником техническим нокаутом в четвертом раунде. Для нашего спортсмена эта победа стала 12-й в карьере. 

Свою победу Чежия посвятил ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

«Хочу посвятить свою маленькую победу всем тем, благодаря кому я сегодня могу выйти под абхазским флагом – всем ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Преклоняю голову перед ними», – сказал после победы Батал Чежия. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:09

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