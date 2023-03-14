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Абхазия Информ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:03
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет продолжает профориентационную работу в рамках приемной кампании 2023 года. Сегодня представители университета во главе с ответственным секретарем Приемной комиссии АГУ Ингой Ардзинба посетили Очамчырский район. Встреча, в которой приняли участие более 150 учеников старших классов, проходила в здании Администрации района. Во встрече принял участие заведующий Отделом образования Администрации района Тимур Гиндия.

Члены Приемной комиссии ознакомили учащихся с информацией о наборе на 2023/2024 учебный год в Абхазский государственный университет;  рассказали о факультетах, направлениях подготовки, особенностях приема документов, наличии бюджетных мест. Они проинформировали ребят о том, что и в этом году университетом будет проведена олимпиада «Путь к вершине», в которой могут принять участие все желающие выпускники 2023 года. 

По словам школьников, среди них есть, кто уже определился с выбором будущей профессии, подавляющее большинство из которых планирует поступить в Абхазский государственный университет.

В конце встречи члены Приемной комиссии ответили на вопросы учащихся.

Приемная комиссия АГУ также планирует посетить и другие города и районы республики.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:06

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