ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП «АЧГУАРА»
Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». В инспекционной поездке состоявшейся в понедельник, 13 марта, главу государства сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В селе Ачгуара Очамчырского района президент посетил место монтажа новых опор высоковольтной ЛЭП. И.о. главного инженера РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия доложил главе государства о результатах произведенных работ. По состоянию на 23 января 2023 г. все работы по монтажу новой линии электропередач окончены.
После произведенного ремонта на ВЛ «Ачгуара» был произведен тестовый пуск на 5 часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации, будет возможно тестирование линии при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию.
В настоящее время производится монтаж нового грозотроса, при этом для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Все необходимые материалы, в том числе грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем имеются в наличии. Монтаж грозотроса производится методом замены участков старой грозозащиты на новую, что позволяет эксплуатировать линию электропередач до окончательного монтажа всей системы грозозащиты.
Об этом сообщает сайт президента.