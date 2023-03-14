ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП «АЧГУАРА»

В селе Ачгуара Очамчырского района президент посетил место монтажа новых опор высоковольтной ЛЭП. И.о. главного инженера РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия доложил главе государства о результатах произведенных работ. По состоянию на 23 января 2023 г. все работы по монтажу новой линии электропередач окончены.

После произведенного ремонта на ВЛ «Ачгуара» был произведен тестовый пуск на 5 часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации, будет возможно тестирование линии при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию.

В настоящее время производится монтаж нового грозотроса, при этом для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Все необходимые материалы, в том числе грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем имеются в наличии. Монтаж грозотроса производится методом замены участков старой грозозащиты на новую, что позволяет эксплуатировать линию электропередач до окончательного монтажа всей системы грозозащиты.

Об этом сообщает сайт президента.