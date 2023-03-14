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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП «АЧГУАРА»

Новости Вторник, 14 марта 2023 20:53
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП «АЧГУАРА»

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». В инспекционной поездке состоявшейся в понедельник, 13 марта, главу государства сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

В селе Ачгуара Очамчырского района президент посетил место монтажа новых опор высоковольтной ЛЭП. И.о. главного инженера РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия доложил главе государства о результатах произведенных работ. По состоянию на 23 января 2023 г. все работы по монтажу новой линии электропередач окончены.

После произведенного ремонта на ВЛ «Ачгуара» был произведен тестовый пуск на 5 часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации, будет возможно тестирование линии при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию.

В настоящее время производится монтаж нового грозотроса, при этом для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Все необходимые материалы, в том числе грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем имеются в наличии. Монтаж грозотроса производится методом замены участков старой грозозащиты на новую, что позволяет эксплуатировать линию электропередач до окончательного монтажа всей системы грозозащиты.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:03

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