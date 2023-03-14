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Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 14 марта 2023 21:45
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ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в Сухуме 13 марта должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК на территории, прилегающего к магазину беспошлинной торговли, было подвергнуто досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина Абхазии.

В результате проверки была обнаружена и изъята, приобретенная в данном магазине табачная продукция в количестве 4000 штук, в нарушение требований таможенного режима «Магазин беспошлинной торговли».
  
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 14 марта 2023 21:48

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