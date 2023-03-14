НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Сухум. 14 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России был остановлен автомобиль марки TOYOTA CAMRY, прибывший из Республики Абхазия. В ходе опроса нервное поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников таможни. Транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, по результатам которого была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«При досмотре транспортного средства в багажном отделении были обнаружены сотни пачек сигарет разных марок, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты также пытались провезти с сокрытием от таможенного контроля в запасном колесе автомобиля».

Всего из машины таможенники извлекли 813 пачек (16260 штук) сигарет марок «APSNY», «MILANO NewYork», «KING» и других наименований без российских акцизных марок. Сигареты перевозились в коммерческих целях для реализации в России.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

Всего с начала 2023 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 206 дел об административных правонарушениях. Изъято порядка 18 000 пачек сигарет (352 000 штук) ориентировочной стоимостью около 2 млн рублей.