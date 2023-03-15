АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в Восточной части Абхазии. Также глава государства в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, спикера Парламента Лаши Ашуба, министра обороны Владимира Ануа, начальника Генштаба Владимира Савченко и секретаря Совбеза Сергея Шамба посетили воинские части Минобороны Республики Абхазия.