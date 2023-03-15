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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 15 марта 2023 19:36
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в Восточной части Абхазии. Также глава государства в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, спикера Парламента Лаши Ашуба, министра обороны Владимира Ануа, начальника Генштаба Владимира Савченко и секретаря Совбеза Сергея Шамба посетили воинские части Минобороны Республики Абхазия.

Президент проконтролировал ход исполнения данных им поручений по произведению необходимых ремонтных работ в одной из воинских частей.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 15 марта 2023 19:38

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