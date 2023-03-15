АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в Восточной части Абхазии. Также глава государства в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, спикера Парламента Лаши Ашуба, министра обороны Владимира Ануа, начальника Генштаба Владимира Савченко и секретаря Совбеза Сергея Шамба посетили воинские части Минобороны Республики Абхазия.
Президент проконтролировал ход исполнения данных им поручений по произведению необходимых ремонтных работ в одной из воинских частей.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Последнее от Super User
- В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
- ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» ПРОШЕЛ В ДОМЕ МОСКВЫ