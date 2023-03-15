В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. 26 и 27 марта в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера комедии «Красавец мужчина» по одноименной пьесе Александра Островского. Постановка приурочена к 200-летию великого русского драматурга. Проект реализуется при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации по результатам режиссерской лаборатории в Театре Искандера.

В конце прошлого года молодые российские режиссеры представили зрителям три эскиза по пьесам Александра Островского. Победу одержал эскиз спектакля Ирины Дрёмовой «Красавец мужчина».

Ирина Дрёмова окончила Новосибирский государственный театральный институт по специальности «Режиссер драмы», мастерская С.Н. Афанасьева. Спектакли Ирины идут в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Она победитель конкурса студенческих работ при ВТУ им. Щукина и ВТУ им.Щепкина.

Ирина Дрёмова, режиссер: «Красавец мужчина будет Осман Абухба, кто же еще?! При том, что я не выбирала его, энергия, которая была в зале при распределении, прям шла от него. Я поняла, что мимо этой энергии нельзя проскочить. Александра Островского еще ни разу не ставила, но много читала, ездила на лаборатории, где исследовали его творчество. Получив предложение поучаствовать в режиссерской лаборатории в Абхазии, я сначала не поверила. Такое чувство было, что это на другом полушарии земли. Это вообще мой первый выезд за границу. Я хожу и как завороженная смотрю на море, на окружающую природу. Как в таких условиях работать, какие репетиции. Много отвлекающих факторов, такая красота вокруг. Но все это вдохновляет! Я прогулялась, подышала, и родились идеи. Я поняла, что пьеса «Красавец мужчина» как никакая другая подходит Абхазии. Не хочу сказать, что мужчины здесь другие, но местный менталитет, можно сказать, завораживает и хочется его разгадать».

К премьерным показам 26 и 27 марта идет круглосуточная подготовка – репетируют актеры, разучивая текст и мизансцены, костюмеры, постановщики и монтировщики декораций, реквизиторы, бутафоры заняты в своих цехах. Интересная и кропотливая работа кипит в театральном закулисье. Дружный коллектив в атмосфере взаимопонимания и взаимопомощи нацелен на конечный результат – предложить публике новый спектакль РУСДРАМа, отвечающий высоким стандартам качества, к которым приучил зрителя Русский театр Абхазии.

Спектакль «Красавец мужчина» жанрово обозначен как печальная комедия в двух действиях. Зрителей ждет увлекательное зрелище, которое вовлечет их в водоворот всего спектра человеческих эмоций.

Красавец Аполлон Окоёмов использует всё своё обаяние и успех у женщин, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счёт её состояния. Только жена у него уже есть – и чтобы поправить дела, он просит у кроткой супруги Зои развода. Есть ли предел её ангельскому терпению или она готова и дальше жить в плену сладких иллюзий?

В главной мужской роли Аполлона Окоёмова – Осман Абухба, а в главной женской роли Зои Окоёмовой – Аманда Кварацхелия.

В спектакле принимают участие заслуженные артисты Абхазии Анна Гюрегян, Джамбул Жордания и Наталия Папаскири, артисты Эмиль Петров, Марина Скворцова, Милана Ломия, Люпчо Спасов, Кирилл Шишкин, Екатерина Барышева.

Билеты в продаже в кассе и онлайн на сайте театра, а также офисах «А-Мобаил» по всей Абхазии.

Об этом сообщается на сайт театра.