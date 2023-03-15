ГОСТЯМ ИЗ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ О ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ ТАТАРСТАНА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба осмотрела АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани». За прошедшие годы Департаментом проделана огромная работа по реконструкции фабрик-заготовочных – заменено морально устаревшее оборудование школьных пищеблоков, введено единое централизованное меню.

Единый оператор питания – Департамент продовольствия и социального питания г. Казани был создан в 2006 году. В настоящее время Департамент ежедневно обеспечивает питанием 1000 учреждений (280 тысяч человек). Среди них – 685 детских садов по Казани и 10 районам Республики Татарстан, 302 школы по Казани и 5 районам РТ, 8 учреждений здравоохранения по Казани.

«Школы города и сады – 92 пищеблока получают готовое питание, 92 готовят на местах. И еще есть район, где 14 школ, 12 получают от нас готовое. Когда мы говорим про готовую еду, это тоже комбинация. Мы не везем компот, смысла нет, они могут сварить на месте. Все, что касается птицы, мяса, рыбы – у них не хватает цехов, поэтому они не могут готовить, у них не получается сделать полный цикл», – рассказала генеральный директор Департамента питания Рима Мухамедшина.

В 2012 году введена образовательная карта – система безналичных расчетов, при которой за питание дети расплачиваются специальной картой, а родители получают информацию о состоянии счета и поел ли ребенок сегодня.

В Казани 18 процентов старшеклассников из малоимущих семей питаются бесплатно за счет городского бюджета, все ученики младших классов питаются бесплатно.

С 1 сентября 2020 года Казань реализовывает программу президента России по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Специально для этой программы Департаментом питания совместно с Министерством образования РТ было разработано двухнедельное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

Рима Мухамедшина также рассказала, что в рамках проекта «Школьный ресторан», школьные столовые преобразились – появился яркий дизайн, эргономичная мебель. Казанская программа «Здоровое питание – детям» заняла I место в конкурсе «Здоровые города России» в номинации «Лучшая программа по здоровому питанию».

Об этом сообщает сайт столицы.