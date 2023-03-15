 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА

Новости Среда, 15 марта 2023 19:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместители главы Администрации Сухума Астамур Ашуба и Автандил Сурманидзе встретились с жителями дома по улице Назадзе, 3 в Старом поселке столицы. Во встрече приняли участие депутат Парламента Абхазии Нарсоу Салакая и начальник Управы № 4 Алхас Квициния.

На встрече обсудили вопросы, связанные с расселением жителей этого аварийного многоквартирного дома и формы оказания помощи. Представители Администрации также ответили на все интересующие жителей вопросы. Напомним, что 7 марта премьер-министр Александр Анкваб на встрече с руководством столицы и министром финансов обратил внимание на необходимость ускорения процесса расселения жильцов. Средства для расселения жильцов аварийного дома заложены в бюджет республики на 2023 год.

Руководство столицы проинформировали о предварительных решениях по компенсации стоимости жилья либо предоставлении другого жилья гражданам в зависимости от формы владения и пользования жилой площадью, механизмах расчета стоимости квартир.

Об этом сообщает сайт столицы.  

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 15 марта 2023 19:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСТЯМ ИЗ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ О ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ ТАТАРСТАНА В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.