ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместители главы Администрации Сухума Астамур Ашуба и Автандил Сурманидзе встретились с жителями дома по улице Назадзе, 3 в Старом поселке столицы. Во встрече приняли участие депутат Парламента Абхазии Нарсоу Салакая и начальник Управы № 4 Алхас Квициния.

На встрече обсудили вопросы, связанные с расселением жителей этого аварийного многоквартирного дома и формы оказания помощи. Представители Администрации также ответили на все интересующие жителей вопросы. Напомним, что 7 марта премьер-министр Александр Анкваб на встрече с руководством столицы и министром финансов обратил внимание на необходимость ускорения процесса расселения жильцов. Средства для расселения жильцов аварийного дома заложены в бюджет республики на 2023 год.

Руководство столицы проинформировали о предварительных решениях по компенсации стоимости жилья либо предоставлении другого жилья гражданам в зависимости от формы владения и пользования жилой площадью, механизмах расчета стоимости квартир.

Об этом сообщает сайт столицы.