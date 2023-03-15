В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Перед его началом присутствующие минутой молчания почтили память воинов, погибших в результате Мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.