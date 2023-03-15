В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Новости Среда, 15 марта 2023 19:58
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Перед его началом присутствующие минутой молчания почтили память воинов, погибших в результате Мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
В заседании приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл.
В соответствии с Законом Республики Абхазия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия» депутаты рассмотрели кандидатуры Гунды Джения, Анас Кишмария и Дианы Кереселян, предложенные на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный вопрос на рассмотрение Парламентом Республики Абхазия на ближайшем заседании сессии.
В рамках повестки дня был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О судебных исполнителях». Данное изменение предполагает, что судебные исполнители при совершении исполнительных действий и при применении мер принудительного исполнения должны использовать специальные устройства фотовидеофиксации в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Абхазия.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемое дополнение направлено на достижение в процессе совершения исполнительных действий ряда целей, а именно: предупреждение и пересечение преступлений и правонарушений; обеспечение личной безопасности судебного исполнителя; подтверждение законности действий судебного исполнителя.
После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.
В комитете также продолжается работа над проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения», который был принят в первом чтении 23 февраля с. г.
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