ПОМОГЛИ БОЛЬНОМУ

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии выехали по экстренному вызову в село Гума, Сухумского района (Двуречье). Гражданину Ашуба, 1956 года рождения, которого парализовало на фоне инсульта, понадобилась срочная медицинская помощь.