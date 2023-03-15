ПОМОГЛИ БОЛЬНОМУ
Новости Среда, 15 марта 2023 20:03
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии выехали по экстренному вызову в село Гума, Сухумского района (Двуречье). Гражданину Ашуба, 1956 года рождения, которого парализовало на фоне инсульта, понадобилась срочная медицинская помощь.
Спасатели доставили больного в столицу и передали его врачам Сухумской городской больницы. В дороге больному оказывалась вся необходимая сопутствующая помощь непосредственно одной из сотрудниц медуправления МЧС. При транспортировке больного спасателям пришлось переправлять его через реки Гумиста и Чедым, уровень которых резко повысился из-за обильных дождей в верховьях.
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