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Абхазия Информ

ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

Новости Среда, 15 марта 2023 20:44
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ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. В ходе рейда проводился досмотр плавательных средств на предмет наличия необходимых  разрешительных документов на управление, а также техническое состояние маломерных судов.

 

Рейд проводился в плановом порядке. Было проверено пять маломерных плавательных средств. Особых нарушений не выявлено.

По словам руководства ГИМС МЧС РА с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 15 марта 2023 20:47

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