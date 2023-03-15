ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД
Новости Среда, 15 марта 2023 20:44
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. В ходе рейда проводился досмотр плавательных средств на предмет наличия необходимых разрешительных документов на управление, а также техническое состояние маломерных судов.
Рейд проводился в плановом порядке. Было проверено пять маломерных плавательных средств. Особых нарушений не выявлено.
По словам руководства ГИМС МЧС РА с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.