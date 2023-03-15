ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. В ходе рейда проводился досмотр плавательных средств на предмет наличия необходимых разрешительных документов на управление, а также техническое состояние маломерных судов.