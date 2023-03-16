НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНА ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля автотранспорта, следующего из Абхазии в Россию, был остановлен автомобиль марки Kia Sorento. По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, дальнейшего таможенного досмотра в салоне и багажном отделении легкового автомобиля был обнаружен незадекларированный товар.

В коробках и россыпью гражданка пыталась провезти партию бытовой химии (кондиционеры для белья, моющие средства и т.д.) в количестве 159 единиц. Пассажирскую таможенную декларацию женщина не заполняла и в таможенный орган не подавала. В ходе опроса пояснила, что перемещаемые товары она приобрела в Республике Абхазия для дальнейшей продажи на территории России.

В нарушение требований действующего таможенного законодательства ЕАЭС гражданка не задекларировала по установленной форме товары, подлежащие таможенному декларированию.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).