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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНА ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Новости Четверг, 16 марта 2023 19:02
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНА ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля автотранспорта, следующего из Абхазии в Россию, был остановлен автомобиль марки Kia Sorento. По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, дальнейшего таможенного досмотра в салоне и багажном отделении легкового автомобиля был обнаружен незадекларированный товар.

В коробках и россыпью гражданка пыталась провезти партию бытовой химии (кондиционеры для белья, моющие средства и т.д.) в количестве 159 единиц. Пассажирскую таможенную декларацию женщина не заполняла и в таможенный орган не подавала. В ходе опроса пояснила, что перемещаемые товары она приобрела в Республике Абхазия для дальнейшей продажи на территории России.

В нарушение требований действующего таможенного законодательства ЕАЭС гражданка не задекларировала по установленной форме товары, подлежащие таможенному декларированию.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 марта 2023 19:05

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