ВЫЯВЛЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ НАРКОВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Жителю п. Цандрипш Матосян Акопу Самвеловичу 2000 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим. 1 УК РА. Согласно материалам уголовного дела, вышеназванный гражданин незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Республики Абхазия из Российской Федерации наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, которое хранил в себе и выдал при личном досмотре в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.
Оперативные мероприятия реализовали сотрудники группы уголовного розыска линейного отдела милиции на железнодорожной станции «Гагра» линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии, задержав гражданина Матосян после пересечения зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».
В настоящее время гражданин Матосян отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотических веществ. Орган предварительного расследования выйдет в сухумский городской суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование проводит следственная группа линейного управления на транспорте МВД Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
Последнее от Super User
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНА ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА
- ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА ПОБЫВАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАНИ
- ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПЕРЕШЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19
- КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА «ВАЙНАХ»