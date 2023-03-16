ВЫЯВЛЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ НАРКОВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Жителю п. Цандрипш Матосян Акопу Самвеловичу 2000 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим. 1 УК РА. Согласно материалам уголовного дела, вышеназванный гражданин незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Республики Абхазия из Российской Федерации наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, которое хранил в себе и выдал при личном досмотре в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.