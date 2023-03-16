ДЕЛЕГАЦИЯ МЭРИИ СУХУМА ПОБЫВАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАНИ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума в Казани побывала на производственном объединении «Зарница» – лидера российского рынка в сфере разработки и производства учебного оборудования для образовательных учреждений, интерактивных тренажеров, лабораторного оборудования, робототехники. В каталоге предприятия свыше 10 тысяч наименований.

«Мы уже начали разрабатывать различные тренажеры-симуляторы езды на велосипеде, на легковом автомобиле. Предприятие растет, уже появились тренажеры более сложные, контраварийного вождения с возможностью виртуальной сдачи экзаменов на различные транспортные средства категории «А». Лет 6-7 назад разработаны полноразмерные имитации кабин на динамической платформе», – рассказали представители «Зарницы».

Одно из направлений – пожарная безопасность – от базовых знаний для детей в виде аппаратно-программного комплекса. Представлен тренажер пожаротушения. Шесть видов огнетушителей представлены в зависимости от сценария, который задается преподавателем.

«В МЧС у нас очень часто берут, такого нет ни у кого, только «Зарница» такое производит. Пытаются люди сделать аналоги, но не получается. Такие тренажеры заказывают даже школы для классов НВП и ОБЖ. Преимущество тренажеров в том, что помимо сценария, который есть в базовой версии, можно снять какой-либо ролик на предприятии и сымитировать ситуацию там же, на месте обучения и работы», – отмечают представители «Зарницы».

На предприятии предлагают также автоматизированные автодромы, автогородки для обучения детей правилам дорожного движения.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба побывал на ООО «Казанская мельница». «Казанская мельница» – крупнейший автоматизированный комплекс, осуществляющий полный цикл операций по приемке, обработке, хранению зерна и производству мукомольной и комбикормовой продукции. Основными видами деятельности являются: заготовительная (приемка, сушка, очистка, хранение); производство муки пшеничной и ржаной; производство полнорационных комбикормов для всех видов животных и птицы.

Делегацию из Абхазии также пригласили в Ново-Савиновский район Казани. Программа по благоустройству дворовых территорий в Казани запустилась в 2020 году по программе президента Республики Татарстан Раиса Минниханова «Наш двор».

Заместитель главы Ново-Савинского района Марат Махмудов рассказал, как работает программа, подчеркнул, что все схемы благоустройства дворов согласовываются с жителями, которые могут вносить свои коррективы на этапе планирования.

По программе «Наш двор» создают или ремонтируют дороги и тротуары, устанавливают скамейки и урны, опоры освещения или ремонтируют существующие, создают или обновляют площадки для твердых коммунальных отходов, устанавливают безопасное детское и спортивное оборудование на покрытии из песка, устанавливают хозяйственно-бытовое оборудование. Для каждого двора подбирают индивидуальный набор оборудования.

Делегация Сухума ознакомилась также с работой МУП г. Казань «Городское благоустройство». Предприятие осуществляет содержание улично-дорожной сети Казани, а также содержание сетей ливневой канализации города.