ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ
Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, в рамках XXIX Московской Международной туристической выставки подписали протокол о намерениях между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством курортов и туризма Республики Крым (Российская Федерация) в сфере курортов и туризма.
Стороны в пределах своих компетенций и в соответствии с законодательствами Абхазии и РФ выражают намерение развивать долгосрочные связи в сфере курортов и туризма на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.
Стороны намерены способствовать созданию в Абхазии и в Крыму благоприятных условий для стабильного развития двусторонних взаимовыгодных связей на долгосрочной основе в туристической отрасли в соответствии с законодательством РА и РФ.
Стороны выражают намерение в осуществлении обменом делегациями с целью обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны в пределах своей компетенции намереваются способствовать развитию сотрудничества в туристической сфере путем обмена информацией, не составляющей государственную, коммерческую или другую охраняемую законом тайну, а также организации совместных ярмарок и выставок, проводимых в Абхазии и Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
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