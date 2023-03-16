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Абхазия Информ

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ

Новости Четверг, 16 марта 2023 18:44
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ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и министр  курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, в рамках    XXIX Московской Международной туристической выставки подписали протокол о намерениях между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством курортов и туризма Республики Крым (Российская Федерация) в сфере курортов и туризма.

Стороны в пределах своих компетенций и в соответствии с законодательствами  Абхазии  и РФ выражают намерение развивать долгосрочные связи в сфере курортов и туризма на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.

Стороны намерены способствовать созданию в Абхазии и в Крыму благоприятных условий для стабильного развития двусторонних взаимовыгодных связей на долгосрочной основе в туристической отрасли в соответствии с законодательством РА и РФ.

Стороны выражают намерение в осуществлении обменом делегациями с целью обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны в пределах своей компетенции намереваются способствовать развитию сотрудничества в туристической сфере путем обмена информацией, не составляющей государственную, коммерческую или другую охраняемую законом тайну,  а также организации совместных ярмарок и выставок, проводимых в Абхазии и  Крыму.  

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 марта 2023 18:47

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