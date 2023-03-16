ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПЕРЕШЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19
Новости Четверг, 16 марта 2023 18:41
Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат.
Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты.
В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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