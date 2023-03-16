 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПЕРЕШЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Новости Четверг, 16 марта 2023 18:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПЕРЕШЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат.

Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. 

В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 марта 2023 18:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА «ВАЙНАХ» ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И КРЫМОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.