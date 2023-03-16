ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПЕРЕШЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат.