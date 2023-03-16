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Абхазия Информ

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА «ВАЙНАХ»

Новости Четверг, 16 марта 2023 14:13
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Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. 17 марта, на закрытии Дней культуры Чеченской Республики, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца «Вайнах».Вход свободный.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 марта 2023 14:23

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