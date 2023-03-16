ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XXIX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА MITT – 2023

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба принимает участие в XXIX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT – 2023. Она проходит с 16 по 18 марта в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». В состав абхазской делегации входят представители различных туркомпаний, туроператоров, профсоюза экскурсоводов и трансфера Абхазии.

Абхазия представила свою продукцию на стенде в виде Гагрской колоннады, являющейся одной из самых известных достопримечательностей не только Гагры, но и Абхазии в целом.

«Сегодня начала работу XXIX Международная туристическая выставка MITT – 2023, одна из пяти крупнейших выставок в мире. Абхазия представлена на ней большим стендом, который пользуется большой популярностью. Туроператоры работают, знакомят всех желающих с нашей республикой. Мы планируем в рамках выставки подписать ряд договоров о сотрудничестве, в том числе и с Республикой Крым. Выставка продлится три дня, наш стенд все три дня будет работать с 10 утра. Мы надеемся, что сезон 2023 года нас приятно удивит большим количеством гостей», – рассказал по телефону Апсныпресс министр туризма Теймураз Хишба.

В этом году на MITT – 2023 свой туристический потенциал представляют 57 российских регионов и 24 страны.

Впервые в этом году выставка приглашает не только профессионалов отрасли, но и обычных туристов. Специально для них подготовлена обширная программа «День путешественника на МITT. Вместе открываем Россию и мир». 18 марта для всех любителей путешествий состоятся мастер-классы и выступления трэвел-блогеров, презентации туристических курортов и маршрутов: от популярных и классических до новых и необычных форматов.