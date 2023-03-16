ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОМ НАСТУПЛЕНИИ ПРОШЛА В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ.В.Г.АРДЗИНБА
Новости Четверг, 16 марта 2023 14:02
Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Присутствующие в музее почтили минутой молчания память погибших бойцов. Была показана видеохроника мартовских дней 1993 года под заголовком «Боль превозмогшие матери». Ее презентовал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.
Он рассказал, что продемонстрированное видео было снято 25 марта 1993 года на встрече в Гудауте с родителями погибших бойцов.
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