В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Утром 16 марта состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
В ней участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, добровольцы, депутаты Парламента, члены правительства, представители судейского сообщества, общественность.