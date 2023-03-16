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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Новости Четверг, 16 марта 2023 13:23
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В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Утром 16 марта состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В ней участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны,  добровольцы, депутаты Парламента, члены правительства, представители судейского сообщества, общественность.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 16 марта 2023 13:26

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