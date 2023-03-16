В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Утром 16 марта состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

