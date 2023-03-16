СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СНАЧАЛА МАРТОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 16 марта 2023. Абхазия-Информ. Мартовское наступление является одним из самых трагичных и кровопролитных в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Абхазская армия предприняла крупномасштабную операцию по освобождению Сухума.

Наступление абхазских войск, которым командовал полковник Сергей Дбар, началось в ночь с 15 на 16 марта. В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.

Сначала спецназ из 23 человек разминировал верхний Гумистинский мост и вступил в бой с противником.

Гудаутская штурмовая группа и 3-я мотострелковая бригада форсировали реку Гумиста в районе висячего моста и дошли с боями до улицы Эшба. Одновременно с ними реку перешли группы «Беркут», «Град», «Эвкалипт» и оказались в окружении, с рассветом их стали расстреливать из танков и артиллерии.

Батальон «Шаратын», который должен был идти по верхнему Гумистинскому мосту, вышел на исходные позиции только к рассвету 16 марта. Их начали расстреливать прямой наводкой грузинские артиллеристы.

В районе нижних Гумистинских мостов форсировали реку 1-й батальон и 2-я штурмовая группа. Но они не смогли добиться поставленной задачи, как и Гагрская штурмовая группа и Пицундский батальон.

В районе цеха по производству целлофана перешли реку Афоно-Эшерская штурмовая группа под командованием Цкуя и рота Гумистинского фронта под командованием Тванба. Группы справились с поставленной задачей – вышли в район Гумистинского массива, овладели рубежом Ачадарской железнодорожной платформы, тем самым создав условия для ввода второго эшелона.

Вслед за Афоно-Эшерской штурмовой группой последовал второй эшелон - 5-й батальон береговой охраны под командованием Смыр. Вместе с батальоном форсировали Гумисту группы «Сатурн» и «Ураган». Группам удалось выйти к Ачадарской платформе и мандариновому саду.

Сначала наступление абхазских бойцов развивалось успешно. Но грузинские войска стали подтягивать резерв. В свою очередь абхазские подразделения не смогли дать передовым частям подкрепление. Наступление захлебнулось. Попав в окружение и вовремя не получив подкрепления, бойцы абхазской армии вдоль всей Гумистинской линии фронта три дня без еды и воды пытались под шквальным огнем отойти назад.

Прорвать окружение абхазским бойцам удалось лишь 18 марта. Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.

Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.