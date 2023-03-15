ОБСУДИЛИ ХОД РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Как отметил начальник УКСа, в этом году будут завершены работы, не выполненные в полном объеме в 2022 г., в числе которых - капитальный ремонт детского сада в Пицунде.



В Очамчырском районе завершено восстановление автомобильного моста в селе Лабра, капитальный ремонт второго сельского моста продолжается. выполнены кровельные работы в Доме культуры с. Члоу, проводятся строительно-монтажные мероприятия в фельдшерско-акушерских пунктах сел Адзюбжа, Пакуашь и Кутол.



В ближайшее время в селе Пакуашь начнется восстановление автомобильного моста. Сдан в эксплуатацию мост в с. Кацикыт Гульрыпшского района, строители приступят к ремонту второго моста в этом же селе.

