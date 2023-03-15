ОБСУДИЛИ ХОД РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Новости Среда, 15 марта 2023 21:06
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал промежуточный отчет руководителя Управления капитального строительства Тимура Агрба о ходе ремонтно-восстановительных работ на объектах военной и социальной инфраструктуры, финансируемых за счет собственных средств республиканского бюджета.
Как отметил начальник УКСа, в этом году будут завершены работы, не выполненные в полном объеме в 2022 г., в числе которых - капитальный ремонт детского сада в Пицунде.
В Очамчырском районе завершено восстановление автомобильного моста в селе Лабра, капитальный ремонт второго сельского моста продолжается. выполнены кровельные работы в Доме культуры с. Члоу, проводятся строительно-монтажные мероприятия в фельдшерско-акушерских пунктах сел Адзюбжа, Пакуашь и Кутол.
В ближайшее время в селе Пакуашь начнется восстановление автомобильного моста. Сдан в эксплуатацию мост в с. Кацикыт Гульрыпшского района, строители приступят к ремонту второго моста в этом же селе.
Как сообщил начальник УКСа, намечен ремонт кровли двух жилых квартирных домов в г. Ткуарчале – по ул. В. Ардзинба, 13, и Горького, 1. Подрядные организации нацелены на продолжение мероприятий по берегоукреплению на реках Кодор и Псоу, а также ремонтных работ на таможенном посту «Псоу».
Среди других важных объектов – Сухумский мемориальный пантеон, ремонт которого завершается.
Премьер-министр обратил внимание руководителя УКСа на важности контроля качества проводимых работ и соблюдения сроков их выполнения.
Кроме того, как подчеркнул Александр Анкваб, в рамках подготовки к курортному сезону необходимо приступить к восстановлению придорожной инфраструктуры – остановочных пунктов и санитарно-гигиенических объектов.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.