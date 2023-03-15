14-Е ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО ПОИСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

С момента создания Координационного механизма были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения. Это стало возможным благодаря приверженности всех участников этому сугубо гуманитарному процессу. На данный момент в списке пропавших без вести остаются более 1900 человек.