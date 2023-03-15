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Абхазия Информ

14-Е ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО ПОИСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Новости Среда, 15 марта 2023 21:01
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14-Е ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО ПОИСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. В Белграде  столице Республики Сербии прошло 14-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской сторон. Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника и продолжает оказывать максимальную поддержку в поиске и идентификации лиц, пропавших без вести. 

С момента создания Координационного механизма были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения. Это стало возможным благодаря приверженности всех участников этому сугубо гуманитарному процессу. На данный момент в списке пропавших без вести остаются более 1900 человек.

В ходе встречи участники обменялись информацией о возможных местах захоронения лиц, пропавших без вести.Была подчеркнута необходимость активизации работы по поиску новой информации о возможных местах захоронения.

Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК и действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

МККК продолжает оказывать поддержку работе Координационного механизма в качестве нейтральной гуманитарной организации.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 15 марта 2023 21:06

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