14-Е ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО ПОИСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Новости Среда, 15 марта 2023 21:01
Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. В Белграде столице Республики Сербии прошло 14-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской сторон. Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника и продолжает оказывать максимальную поддержку в поиске и идентификации лиц, пропавших без вести.
С момента создания Координационного механизма были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения. Это стало возможным благодаря приверженности всех участников этому сугубо гуманитарному процессу. На данный момент в списке пропавших без вести остаются более 1900 человек.
В ходе встречи участники обменялись информацией о возможных местах захоронения лиц, пропавших без вести.Была подчеркнута необходимость активизации работы по поиску новой информации о возможных местах захоронения.
Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК и действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
МККК продолжает оказывать поддержку работе Координационного механизма в качестве нейтральной гуманитарной организации.