ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОСЕТИЛА «СЕТЕВУЮ КОМПАНИЮ» ТАТАРСТАНА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. АО «Сетевая компания» была создана в декабре 2001 года в соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами. Заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов рассказал о компании.