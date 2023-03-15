ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОСЕТИЛА «СЕТЕВУЮ КОМПАНИЮ» ТАТАРСТАНА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. АО «Сетевая компания» была создана в декабре 2001 года в соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами. Заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов рассказал о компании.
«Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии, по технологическому присоединению потребителей. По величине передаваемой мощности компания входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России.
Компания занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
Кроме того, Компания является единственной в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.
На 01.01.2022 в филиалах ОАО «Сетевая компания» на балансе находится 383 подстанций 35-500 кВ установленной мощностью 18967 МВА, в работе на ПС 35-500 кВ находится 759 силовых трансформаторов (автотрансформаторов) 3-500 кВ. Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) 35-500 кВ по трассе составляет 10480,4 км, по цепям – 13024,5 км, кабельных линий (КЛ) 35-220 кВ – 145,6 км.
В компании отмечают, что главная цель – обеспечивать надежное, качественное и доступное электроснабжение потребителей, создавая условия для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социально-экономического развития Республики Татарстан.
Об этом сообщает сайт столицы.