Об этом сообщает пресс-служба ЦВЗ Союза художников.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения известной абхазской художницы Ольги Брендель. В 2023 году Центральный выставочный зал СХРА проведет выставку, посвящённую юбилею художницы.

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Ольга Владимировна Брендель, живописец, член Союза художников СССР и Союза художников Абхазии.

Родилась в 17.3.1923 г., г. Борзе.

Училась в Сухумском художественном училище у В.С.Контарева, затем продолжила учебу в Москве и в Тбилисской академии художеств.

С 1957 принимала участие во всех выставках Союза художников Абхазии.

Работы Брендель хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Польше, Италии.

Заслуженный деятель искусств Абхазии, Заслуженный художник Грузинской ССР.

На фото: Ольга Брендель. Автопортрет, холст/масло.