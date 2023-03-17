100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОЙ АБХАЗСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ОЛЬГИ БРЕНДЕЛЬ
Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения известной абхазской художницы Ольги Брендель. В 2023 году Центральный выставочный зал СХРА проведет выставку, посвящённую юбилею художницы.
Об этом сообщает пресс-служба ЦВЗ Союза художников.
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Ольга Владимировна Брендель, живописец, член Союза художников СССР и Союза художников Абхазии.
Родилась в 17.3.1923 г., г. Борзе.
Училась в Сухумском художественном училище у В.С.Контарева, затем продолжила учебу в Москве и в Тбилисской академии художеств.
С 1957 принимала участие во всех выставках Союза художников Абхазии.
Работы Брендель хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, Польше, Италии.
Заслуженный деятель искусств Абхазии, Заслуженный художник Грузинской ССР.
На фото: Ольга Брендель. Автопортрет, холст/масло.
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