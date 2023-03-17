МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками ЦА МВД Абхазии совместно с сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Республики, в результате которых с 10 по 17 марта текущего года обнаружены аппараты в количестве 22 единиц.

В ходе проверок в Гагрском районе сотрудниками ОМ г. Пицунда УВД по Гагрскму району совместно с Гагрским РО СГБ были обнаружены 2 аппарата по добыче криптовалют в домовладении по ул. Бзыбский тупик г. Пицунда, принадлежащие Коваль Игорю Владимировичу, которые изъяты и переданы на склад временного хранения РО СГБ.

В Гудаутском районе сотрудниками МОБ и ОУР отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с РО СГБ были обнаружены и изъяты 9 аппаратов в доме по ул. Габечия в г. Гудаута, принадлежащие принадлежащих Герзмава Радию Ленговичу; 5 аппаратов в с. Куланырхуа, принадлежащие Бганба Геннадию Аркадиевичу.

Сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно с РО СГБ, сотрудниками РУП «Черноморэнерго» в домовладении по ул. Шикуба в г. Очамчыра обнаружено и изъято 3 аппарата, принадлежащие Вардая Темуру Мамантиевичу.

Сотрудниками ОВД по Галскому району совместно с РУП «Черноморэнерго» Галского района было выявлено и изъято 3 аппарата для добычи криптовалют в доме по ул. Окумская в г. Гал, принадлежащие Гамисония Нугзару Викторовичу.

В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger; Instagram, Facebook.

МВД выражает благодарность жителям всех районов Абхазии за проявляемую гражданскую ответственность и обращение на линию доверия МВД. По всем 67 жалобам на незаконную деятельность по майнингу криптовалют приняты меры.

Об этом сообщает сайт МВД.