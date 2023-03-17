У ГРАЖДАНИНА УЗБЕКИСТАНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» на территории Республики Абхазия. Им оказался гражданин Узбекистана Локтев Даниил Николаевич 2001г.р.

При личном досмотре у задержанного в правом переднем кармане носимых спортивных брюк была обнаружена пачка с 12-ю заизолированными черными свертками с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета.

Согласно справке эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством «метадон».

Так же при досмотре ручной клади задержанного, сотрудниками милиции изъяты электронные весы и черная изоляционная лента. Как пояснил гражданин Локтев, данные предметы он использовал для фасовки наркотического средства, а за каждую сделанную закладку получал вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.

В ходе проведения обследования местности по улице Папаскир в районе сухумского фуникулера с участием самого задержанного были обнаружены аналогичные полиэтиленовые свертки, обмотанные изолентой чёрного цвета с содержащимся в них кристаллообразным белым веществом.

В ходе разработки оперативной информации сотрудниками УКОН МВД установлено, что наркотик в Абхазии реализуется по так называемому наркоканалу ВИЗИ, и все оперативно-розыскные мероприятия были направлены на пресечение распространения наркотического средств на территории Республики.

В деяниях гражданина Локтева усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно – незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Даниил Локтев заключен под стражу. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум.