ИНСТРУКТАЖ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии проведут инструктаж и практические занятия во всех районных подразделениях ведомства. Об этом говорилось на встрече министра с личным составом медицинского управления.