ИНСТРУКТАЖ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС
Новости Пятница, 17 марта 2023 19:13
Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии проведут инструктаж и практические занятия во всех районных подразделениях ведомства. Об этом говорилось на встрече министра с личным составом медицинского управления.
По словам главы спасательного ведомства, каждый сотрудник министерства, вне зависимости от занимаемой по штатному расписанию должности, должен обладать базовыми знаниями и практическими навыками по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, необходимо освоить правила грамотной организации эвакуационных мероприятий, формирования эвакуационных маршрутов и доставки пострадавших в лечебные учреждения.
Полученные после проведения инструктажа знания и навыки будут закрепляться на совместных учениях медицинского управления и поисково-спасательного отряда МЧС, что, в свою очередь, позволит скоординировать действия вышеназванных подразделения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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