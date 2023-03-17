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Абхазия Информ

ИНСТРУКТАЖ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС

Новости Пятница, 17 марта 2023 19:13
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ИНСТРУКТАЖ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии проведут инструктаж и практические занятия во всех районных подразделениях ведомства. Об этом говорилось на встрече министра с личным составом медицинского управления.

По словам главы спасательного ведомства, каждый сотрудник министерства, вне зависимости от занимаемой по штатному расписанию должности, должен обладать базовыми знаниями и практическими навыками по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных  ситуаций. Кроме того, необходимо освоить правила  грамотной организации эвакуационных мероприятий, формирования эвакуационных маршрутов и доставки пострадавших в лечебные учреждения. 

Полученные после проведения инструктажа знания и навыки будут закрепляться на совместных учениях медицинского управления и поисково-спасательного отряда МЧС, что, в свою очередь, позволит скоординировать действия вышеназванных подразделения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 17 марта 2023 19:23

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