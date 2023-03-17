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Абхазия Информ

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ИЗ ЕРЕВАНА ОСМОТРЕЛ 160 ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 17 марта 2023 19:26
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ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ИЗ ЕРЕВАНА ОСМОТРЕЛ 160 ДЕТЕЙ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. По приглашению и финансовой поддержке Культурно-благотворительного фонда «Ашана», в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение», с рабочим визитом в Абхазии побывал доктор медицинских наук, автор 29 научных публикаций и 4 патентов на методы лечения, травматолог-ортопед Овсеп Даниелян.

Врач находился в Абхазии с 8-го по 16 марта. За этот период он провел бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

В первый день врач принимал в центре социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Асаркиал» в г.Гудаута.

Четыре дня шел прием в Сухумском детском реабилитационном центре.

За все это время врачом-ортопедом было осмотрено 160 детей. Были выявлены дети, которым необходимы были ортезы. После чего на базе Республиканской детской больницы г.Сухум с участием медицинских работников Абхазии сделал слепки на 15 ортезов. Фонд «Ашана» в дальнейшем будет открывать сбор средств на приобретение данных ортезов.

Специалист отметил важность подобных проектов для нашей страны и выразил готовность оказания профессиональной поддержки.

КБФ «Ашана» выражает благодарность д.м.н. Овсепу Даниеляну за приезд, осмотр детей и обмен опытом с местными врачами.

Фонд также благодарит Министерство здравоохранения в лице министра Эдуарда Бутба, главного врача Сухумской детской больницы И.Камлия, травматолога Г. Морохия, заведующего отделением реанимации А.Сепян и весь коллектив Детской больницы, оказавших помощь в проведении операций.

Отдельные слова благодарности выражают руководителю Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Л. Эмухвари, руководителю Центра социальной адаптации и реабилитации «Асаркиал» И. Розио за активное участие в ежегодной медицинской акции КБФ «Ашана».

Фонд и в будущем планирует организовывать приезд ведущих медицинских специалистов России и Армении для диагностирования и консультирования маленьких пациентов Абхазии в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение».

Подобного рода рабочие визиты специалистов из разных стран и обмен опытом позволят нашей медицине развиваться и перейти к более эффективным методам лечения, а также значительно увеличить число здоровых жителей страны.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 17 марта 2023 19:51

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