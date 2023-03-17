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Абхазия Информ

ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 17 марта 2023 19:51
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ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с планом работы Гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии проведена проверка работы Министерства экономики, Министерства просвещения  и Министерства сельского хозяйства по исполнению требований Закона Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия» №2278-с-IV от 31.12.2008г. за период с 2019 г. по 1-ое полугодие 2022 г.

В ходе проведения проверки установлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан во всех министерствах.

В целях устранения нарушений и недопущению их впредь в Кабинет Министров направлено Представление, которое было рассмотрено и одобрено на заседании КМ с участием первого заместителя генпрокурора.

Согласно ответу на данное Представление, принимая во внимание значимость указанных в ней аспектов организации в соответствующих органах государственного управления работы по рассмотрению обращений граждан, необходимости надлежащего обеспечения прав граждан, по поручению премьер-министра Абхазии, Аппаратом КМ осуществлена рассылка письменных уведомлений центральным и местным органам государственного управления о необходимости надлежащего исполнения установленных законом норм. В частности, указано на необходимость утверждения внутренних локальных актов, регламентирующих порядок рассмотрения обращений граждан; обязательной регистрации с момента поступления письменных обращений граждан; обязательного рассмотрения; неукоснительного соблюдения сроков рассмотрения и обязательного письменного информирования о результатах рассмотрения обращений граждан, а также исполнение иных требований   закона.     

В рамках исполнения поручения главы правительства, ряд центральных и местных органов государственного управления представили в Кабинет Министров информацию о выполненных мероприятиях с целью надлежащего исполнения требований закона.

Особо следует отметить, что деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о рассмотрении обращений граждан занимает существенное место в надзорной деятельности прокуратуры. Актуальность этого направления работы прокуроров определяется особой значимостью сферы общественных отношений, связанной с реализацией гражданами своего права на обращение, закрепленного Конституцией РА.

Учитывая изложенное, исполнение государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами данного закона постоянно находится в поле зрения органов прокуратуры Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 17 марта 2023 19:59

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