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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ТАМАЗА АБУХБА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Пятница, 17 марта 2023 20:08
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ТАМАЗА АБУХБА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Абухба Тамаза Романовича в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений с особой жестокостью, то есть по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 99 УК Республики Абхазия.

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой Очамчырского района, 30 марта 2022 года примерно в 09:00 часов утра Абухба Т.Р., имея умысел на умышленное убийство Чхабелия Анри Лериевича в целях освобождения от исполнения обязательств по выплате денежных средств в размере 215 000 рублей за ранее приобретенную автомашину марки «Toyota Mark II», путем обмана под предлогом выплаты долга выехал с ним на автомашине марки «Lexus LS» в село Баслаху Очамчырского района.

В период с 12:00 до 13:30 часов Абухба Т.Р., в лесном массиве, действуя умышленно, осознавая, что выбранный им способ убийства связан с причинением потерпевшему сильной физической боли, особых мучений и страданий, и желая причинения таких страданий, с использованием  имевшегося при нем ножа, в целях лишения жизни, нанес Чхабелия А.Л. тринадцать колото-резаных и резаных ножевых ран в область расположения жизненно важных органов, проникающих в грудную полость, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения и состоящие в прямой причинной связи со смертью Чхабелия А.Л., наступившей на месте преступления.

Уголовное дело 14 марта 2023 года направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 17 марта 2023 20:14

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