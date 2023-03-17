УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ВАДИМА ВОУБА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Воуба Вадима Виталиевича в совершении умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия с боеприпасами группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «е», «ж» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 – пунктами «а», «е» и «ж» части 2 статьи 99, частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Преступления, инкриминируемые Воуба В.В., как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой города Сухум, совершены при следующих обстоятельствах:

27 июля 2022 года в городе Сухум Воуба В.В., действуя по предварительному сговору, с неустановленным следствием лицом, имея единый преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Хмаил Рамина Нуриевича из личных неприязненных отношений, вооруженные незаконно приобретенным огнестрельным оружием – автоматом системы «Калашникова», калибра 5,45 мм, с боеприпасами – патронами к нему не менее 10 единиц, в период с 23:23 по 23:33, на автомашине марки «BMW–328» черного цвета, за государственным регистрационным знаком О809ТТ, подбирая удобное место для совершения убийства, осуществили тайное преследование за автомашиной марки «Lexus GS250» под управлением Джумутия Даура Раульевича, в которой на переднем правом пассажирском сиденье находился Хмаил Р.Н., следовавшей со стороны центральной части города Сухум в направлении города Гудаута.

В 23:33, увидев как автомобиль марки «Lexus GS250» припарковался на улице Интернационалистов, у продуктового магазина «7Я», и Хмаил Р.Н. направился в магазин, автомашина марки «BMW–328», развернувшись, припарковалась на правой обочине дороги по улице Эшба напротив продуктового магазина «7Я», где Воуба В.В. совместно с неустановленным лицом, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на убийство двух лиц – Джумутия Д.Р. и Хмаил Р.Н., стали дожидаться возвращения последнего. Спустя одну минуту, Воуба В.В., выполняя отведенную ему роль, действуя умышленно, общеопасным способом, заведомо подвергая опасности жизни работников и посетителей близ расположенных торговых объектов, из имевшегося при нем огнестрельного оружия системы «Калашникова», калибра 5,45 мм, произвел не менее 10 выстрелов в направлении водителя автомашины марки «Lexus GS250» Джумутия Д.Р. и севшего на переднее пассажирское сиденье автомашины Хмаил Р.Н., в результате чего причинил последнему не менее трех сквозных огнестрельных ранения туловища, от которых он скончался на месте, а Джумутия Д.Р., получив сквозное огнестрельное пулевое ранение лучезапястного сустава, сумел укрыться от огнестрельных выстрелов, покинув салон автомашины.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу.